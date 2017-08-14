Лукашенко жалуется на "негативную динамику" с Россией

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Понедельник, 14 августа 2017, 13:07

В отношениях Беларуси с Российской Федерацией в настоящее время наблюдается отрицательная динамика.

Об этом в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает LIGA.net.

По его словам, обе стороны "многое потеряли на многих направлениях".

"У нас есть большая перед обществом задолженность по договору о Союзном государстве. Мы много потеряли на многих направлениях. Но самое страшное заключается в том, что по некоторым вопросам мы допускаем откат", – cказал Лукашенко.

Президент Беларуси выразил разочарование тем, что Россия усилила пограничный контроль.

"Мы гордились тем, что у нас равные права для россиян и белорусов. Сегодня уже начинаем дурачиться на границе, пограничников россияне вывели на границу, таможенники начинают вести себя непонятно как, блокируют товары", – сказал он.

"Люди из третьих стран только через международные пункты пропуска – то есть недоверие уже есть к нам. В этом серьезная опасность, мы начинаем откатываться", – добавил Лукашенко.

21 июля во время визита в Украину глава Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория его страны никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины.

В то же время ранее президент Беларуси заявлял о "блестящих отношениях" с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным.

Лукашенко отмечал, что готов стать с Путиным "спиной к спине и отстреливаться".

Темы: Беларусь Росcия Лукашенко
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