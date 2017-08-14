В Крыму задержали правозащитницу Лилю Гемеджи

В аннексированом Крыму вместе с симферопольскими пикетчиками задержали также правозащитницу Лилю Гемеджи.

Об этом сообщают Крым.Реалии.

"Мне позвонил знакомый человек, которого пытались задержать и отвезти в РОВД. Я уехала к нему. Его удалось "отбить", и он уехал. Здесь меня увидел дедушка, который попросил меня представлять его интересы. Его отпустили сотрудники полиции. В итоге на дедушку был составлен протокол доставки. Я поехала с ним в центральный РОВД, оказалось, что я задержана вместе с ним", - рассказала Гемеджи.

Как отметила правозащитница, российские силовики пытаются найти "замысел" в действиях пикетчиков. "Пока сидим, ждем. Приехал адвокат Джемиль Темишев, который будет представлять интересы всех задержанных. Пока силовики интересуются такими вопросами: что был за пикет, какие были требования и в связи с чем были недовольны", - сказала она.

Утром 14 августа в Симферополе силовики задержали по меньшей мере пять человек, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее крымскотатарского активиста Сервера Караметов.

Одиночный пикет - единственная разрешенная в России форма протеста, которая не требует предварительного согласования с властями. Москва пытается насаждать эту норму и в оккупированном украинском Крыму, который считает "частью России". Несмотря на это, 76-летний активист Сервер Караметов на прошлой неделе был задержан именно во время проведения одиночного пикета.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма 11 августа отклонил апелляцию защиты на административный арест Караметова и оставил его под стражей до 19 августа.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Караметов.

Сервер Караметов проводил одиночный пикет под зданием подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, где слушалось дело заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014.

Сервера Караметов задерживают в аннексирована Крыму уже не впервые. В День памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики после того, как он пришел на площадь в Симферополе с крымскотатарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. По 3:00 его отпустили после составления административного протокола.