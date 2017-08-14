Германия инвестирует $10млн в развитие малого и среднего бизнеса в Украине

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Понедельник, 14 августа 2017, 15:44

Немецкое общество инвестиций и развития (DEG) внесет 10 миллионов долларов в развитие малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщает сайт Посольства Германии в Украине, передает Европейская правда.

Эта сумма будет внесена у инвестиционный фонд "Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)". Как сообщает сайт дипломатического ведомства, таким образом предприятиям малого и среднего бизнеса в Украине будет облегчен доступ к долгосрочному финансированию.

Немецкое общество инвестиций и развития является дочерней компанией банковской группы "KfW-Bankengruppe", которая по поручению правительства Германии финансирует инвестиции частных предприятий в странах-партнерах.

Фонд "Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)" инвестирует в ориентированные на экспорт отрасли промышленности, в частности, в ІТ, легкую и пищевую промышленность. Еще одним приоритетом являются предприятия электронной торговли и здравоохранения, а также предприятия других секторов, работающих на внутренний рынок.

Фонд в первую очередь ориентируется на малые и средние предприятия, которые нуждаются в капитале для собственного роста и создают много новых рабочих мест. Именно для таких предприятий ограниченность доступа к собственному капиталу является существенным препятствием, отмечает посольство.

Вообще есть стремление довести капитал фонда "Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III)" до 150 миллионов долларов США, отмечают в дипломатическом ведомстве.

Темы: бизнес Германия
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