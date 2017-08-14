В ЕСПЧ – 4 тысяч дел, связанных с конфликтом в Крыму и на Донбассе

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Понедельник, 14 августа 2017, 16:32

В Европейском суде по правам человека находится около 4 тысяч дел, связанных с конфликтом в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в своем Twitter.

Из них 3500 дел, связанных с уничтожением и повреждением имущества, доступом к правосудию, пенсиями, дискриминацией, участием в местных выборах. Еще 150 дел касаются исчезновения во время конфликта, убийств и похищения родственников заявителей, получения телесных повреждений.

Более 250 дел касаются военных и их родственников.

Темы: права человека
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