Нардеп от Оппоблока судится с Радой из-за урезанной зарплаты

Народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Василий Нимченко просит суд признать незаконным ограничение зарплаты нардепа в 2015-2016 годах.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Высшего административного суда.

В соответствии с данными Единого реестра судебных решений, Нимченко уже проиграл свой иск в двух судебных инстанциях. Сначала депутат обратился в Окружной админсуд Киева с иском к аппарату ВР, в котором просил взыскать с него 236,5 тыс. грн, из которых 187,2 тыс. - сумма недовыплаченной зарплаты за январь 2015 - март 2016 года, и 49,3 тыс. - компенсация за несвоевременно выплаченную заработную плату.

Постановлением Окружного административного суда Киева от 23 июня в удовлетворении иска отказано.

Затем Нимченко обратился с жалобой в Киевский апелляционный админсуд, который оставил решение суда первой инстанции в силе. После этого депутат обратился с кассационной жалобой в Высший административный суд. Тот принял в производство эту жалобу, однако дата судебного заседания по ней еще не определена.

В частности, Нимченко оспаривает по существу несколько распоряжений председателя Верховной Рады относительно ограничения заработной платы народным депутатам до завершения антитеррористической операции.

Так, было предусмотрено, что с 3 августа 2014 народным депутатам до завершения АТО заработная плата начисляется только в размере должностного оклада и составляет 6,109 тыс. грн.

В 2015 году максимальный размер заработной платы народных депутатов Украины был ограничен 7 размерами минимальной заработной платы, то есть с 1 января 2015 года - 8,5 тыс. грн.

С 1 апреля 2015 было установлена месячная заработная плата народного депутата Украины на уровне должностного оклада в размере 6,1 тыс. грн.