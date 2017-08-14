Amnesty International: В Крыму должно прекратиться преследование инакомыслия
Власти Крыма должны немедленно освободить задержанных в понедельник в Симферополе крымскотатарских активистов, отказаться от попыток привлечь их к ответственности и прекратить преследование инакомыслия на полуострове.
Об этом сказано в заявлении Amnesty International.
"Задержание и арест Сервера Караметова само по себе вопиющее нарушение прав на свободу слова и собраний, но задерживая вышедших в его поддержку активистов, де-факто власти Крымского полуострова превзошли самих себя, демонстрируя патологическую нетерпимость в отношения всякого инакомыслия", - считает исполнительный директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук.
"Мы требуем немедленного освобождения всех задержанных сегодня крымско-татарских активистов и прекращения любого незаконного преследования крымчан", – заявила она.
В Amnesty International напомнили, что по меньшей мере четыре человека были задержаны в понедельник в ходе одиночных пикетов в поддержку арестованного 10 августа на десять суток Сервера Караметова.
В пикетах приняли участие такие же пожилые люди, как и 76-летний Караметов.
Они вышли к зданиям парламента, Совета министров, МВД и Верховного суда Крыма с плакатами того же содержания, за которое 8 августа был задержан Караметов: "Путин, наши дети – не террористы и не экстремисты!".
По сообщению наблюдателей, в отношении задержанных были составлены протоколы о нарушении установленного порядка проведения массовых акций согласно российскому законодательству.
Украинская правда
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