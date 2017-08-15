Неизвестные обстреляли автомобиль главы ОО "Авто-Евро-Сила"

Под Белой Церковью в Киевской области неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль председателя ОО "Авто-Евро-Сила" Олега Ярошевича.

Об этом говорится на странице организации в facebook.

Как сообщается, автомобиль главы "Авто-Евро-Сила" Ярошевича со следами обстрела из травматического оружия обнаружили в поле под Белой Церковью. На месте работала полиция и следственно-оперативная группа. При этом активисты сообщали, что место пребывания самого Ярошевича неизвестно.

Впоследствии активисты сообщили, что Ярошевич живой и в безопасности. Другие подробности инцидента пока не известны.