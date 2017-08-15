Во вторник синоптики обещают жару, местами дожди

15 августа в Украине будет наблюдаться переменная облачность.



Об этом сообщает во вторник "Укринформ", ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.



В Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, вечером и в Одесской и Николаевской местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков.

Ветер северо-западный, в восточной части - восточный, 5-10 м / с. Температура - 24-29 °; в южной части и восточных областях 30-35°.

В Киеве осадки не ожидаются. Днем будет 26..28 °.

Во Львове во вторник без осадков. Температура днем ​​около 25°.

В Днире 15 августа сохранится солнечная и жаркая погода – 30..32 °.

В Одессе без осадков, вечером возможен кратковременный дождь с грозой. Температура составит 30..32°.

В Харькове днем ​​прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозой. Температура 32..34 °.

В Карпатах 15 августа осадки не ожидаются. Температура прогреется до 20..25 °.