ФСБ РФ заявляет о задержании в Крыму "агента СБУ"

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Вторник, 15 августа 2017, 10:11

ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму "агента Службы безопасности Украины", который "пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии".

Об этом сообщает во вторник российский "Интерфакс", со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

"Управлением ФСБ России по республике Крым и Севастополю в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан агент Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленный в Крым для осуществления диверсионных актов", – идет речь в сообщении.

ФСБ РФ приводит фамилию задержанного.

"12 августа Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый свет", – говорится в сообщении.

Российские спецслужбы заявляют, что у задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат "для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами СБУ".

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Службу безопасности Украины.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.

Украинские спецслужбы подобные сообщения опровергают.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что сообщения спецслужб РФ об "украинских диверсантах" в Крыму являются технологией гибридной войны, которую Россия активно ведет против Украины.

Темы: Крым СБУ пропаганда
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