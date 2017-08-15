Задержанного в Крыму пикетчика оштрафовали на 10 тысяч рублей

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Вторник, 15 августа 2017, 11:25

Задержанного под зданием Верховного суда в оккупированном Крыму Ярикула Давлатова суд признал виновным и назначил штраф.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает адвокат Эдем Семедляев.

Суд назначил штраф в размере 10 тысяч российских рублей (около 4 тысяч гривен).

Давлатову 64 года.

 

В то же время, как сообщают другие активисты, большинство из задержанных в тот же день пикетчиков отпустили.

Утром 14 августа в Симферополе силовики задержали по меньшей мере пять человек, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее крымскотатарского активиста Сервера Караметов.

Украинская правда

Темы: Крым
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