Задержанного в Крыму пикетчика оштрафовали на 10 тысяч рублей

Задержанного под зданием Верховного суда в оккупированном Крыму Ярикула Давлатова суд признал виновным и назначил штраф.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает адвокат Эдем Семедляев.

Суд назначил штраф в размере 10 тысяч российских рублей (около 4 тысяч гривен).

Давлатову 64 года.

В то же время, как сообщают другие активисты, большинство из задержанных в тот же день пикетчиков отпустили.

Утром 14 августа в Симферополе силовики задержали по меньшей мере пять человек, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее крымскотатарского активиста Сервера Караметов.

Украинская правда