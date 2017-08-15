В СБУ назвали фейком задержание "агента" в Крыму

Российская ФСБ обратилась к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ".



Таким образом в Службе безопасности Украины прокомментировали информацию, распространенную российскими спецслужбами во вторник.



"Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями", – говорится в заявлении ведомства.



"На фоне ухудшения жизни крымчан, ФСБ снова запускает "заезженную пластинку", пытаясь обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму", – отмечают в СБУ.

Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины".

"12 августа Геннадий Лемешко задержан сотрудниками органов ФСБ при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак-Новый Свет", – сообщали в ФСБ РФ.



По данным российских спецслужб, Лемешко – уроженец Харьковской области, "ранее проходил службу в зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из военных частей ВСУ".

Также 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца гражданина Украины Геннадия Лемешко, которого Федеральная служба безопасности России обвинила в подготовке диверсий.

Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.

В Министерстве обороны Украины подчеркивали, что сообщения спецслужб РФ об "украинских диверсантах" в Крыму являются технологией гибридной войны, которую Россия активно ведет против Украины.

Украинская правда