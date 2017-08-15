Корчак объяснила, почему нет результатов проверки декларации Порошенко

Члены НАПК ждут результатов проверки декларации президента Петра Порошенко, которую осуществляет уполномоченное лицо.

Об этом во время итоговой пресс-конференции сообщила председатель Национального агентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак, отвечая на вопросы журналистов.

Она отметила, что пока нет проекта решения по результатам проверки декларации Порошенко.

"Проверку проводит уполномоченное лицо по поручению НАЗК. Агентство не имеет права вмешиваться в проверку", - подчеркнула Корчак.

На вопрос, когда же стоит ожидать результатов, Корчак ответила: "Это, наверное, будет на следующих заседаниях".

У Порошенко есть вилла в Испании? фото уп

Она отметила, что после того, как уполномоченное лицо передаст на рассмотрение НАПК проект соответствующего решения, можно что-то комментировать. "Никто не имеет права вмешиваться в деятельность уполномоченного лица. Результаты проведения проверки будут иметь место в ближайшее время. Но все зависит от того, когда уполномоченное лицо предоставит соответствующий проект решения. Сейчас его еще нет", - заявила Корчак.

Ранее заместитель руководителя первого отдела Департамента финансового контроля НАПК Аркадий Сесемко заявил, что НАПК подало несколько запросов в компетентные органы других стран, где может быть имущество Порошенко, и еще ждет ответа.

Как сообщалось, президента Украины Порошенко заметили без охраны на отдыхе в Испании 8 марта 2016.

По информации УП, полученной из достоверных источников, у Порошенко есть вилла в испанском городе Марбелья, которая была куплена им еще до президентства.

В АП подтвердили, что Порошенко действительно в марте посещал Испанию. Там отметили, что "Петр Порошенко является инвестором Фонда Prime Assets Capital. Фонд и компании, принадлежащих Фонду, занимаются инвестиционной деятельностью в ряде стран, в частности в Испании, Венгрии, Литве".

Кроме того, журналисты программы "Схемы" выяснили, что у президента Украины Петра Порошенко также есть вилла на юге Испании в городке Аталая-Исдабе (16 км от Марбельи). Этот дом зарегистрирован на компанию под названием Feruvita SL.

Татьяна Кусок, УП