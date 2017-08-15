Радио острова, по которому может ударить КНДР, ошибочно транслировали тревогу

915 просмотров
Вторник, 15 августа 2017, 15:23

Радиостанции американского острова Гуам, по которому угрожает нанести удар Северная Корея, ошибочно транслировали сигнал тревоги.

Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Европейская правда.

Две радиостанции - христианская и музыкальная - начали транслировать сигнал тревоги в 12.15 по местному времени. Трансляция продолжалась в течение 15 минут.

Обычно сигнал тревоги редко используется при угрозах гражданского характера и применяется для предупреждения граждан в случае неминуемой угрозы военного удара.

"Несанкционированное испытание (сигнала тревоги) не было связано с какой-то чрезвычайной ситуацией, угрозой или предупреждением", - пояснили инцидент в управлении внутренней безопасности Гуама.

Власти острова заявили, что речь идет о человеческой ошибке с использованием сигнала тревоги, и пообещали не допускать в будущем подобной ситуации.

Напомним, Северная Корея пригрозила ударами по американской военной базе на Гуаме после того, как Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость". Позже он заявил, что США подготовили военный ответ в адрес Северной Кореи на случай, если Пхеньян предпримет безрассудные действия.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
Россия легитимизовала письмо Януковича к Путину в Совбезе ООН – свидетель
Генштаб: Задержанный в Крыму Лимешко был уволен из ВСУ
Имущество уже проверенных чиновников могут исследовать вновь – Корчак
СНБО требует от "Нафтогаза" проведения тендеров
Все новости
Афиша на 11-13 августа

Девичник, Кураж Базар, фестиваль красок Холи...

Фото

12 тысяч счастливых людей на 11-м фестивале "Бандерштат"