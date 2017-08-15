Сергеев: Подпись Януковича под заявлением к Путину была

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Вторник, 15 августа 2017, 16:24

Под заявлением-обращением Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину о вводе войск в Украине была подпись бывшего украинского президента, и именно этим документом РФ пыталась в ООН оправдать свою интервенцию.

Об этом во время заседания Оболонского суда по делу о государственной измене Януковича заявил бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

Так, отвечая на вопрос адвоката Януковича о том, содержал ли этот документ подпись, Сергеев ответил: "Подпись там была".

Адвокат спросил, почему тогда протокол допроса Сергеева, проведенного 5 января 2017 в Нью-Йорке в ходе досудебного следствия, содержит его словам о том, что подписи там не было. Сергеев пояснил, что сначала не мог рассмотреть, что именно было на листе бумаги, которым тряс представитель РФ в ООН Виталий Чуркин.

"С того места, где я находился в зале заседаний СБ ООН, я только видел, как Чуркин демонстрировал присутствующим лист бумаги, но содержимое текста я с того расстояния не видел", - сказал Сергеев.

Он заявил, что смог ознакомиться с документом только после заседания. После того, как Чуркин показал письмо, с ним можно было ознакомиться в секретариате СБ ООН, отметил Сергеев.

Говоря о том, имело ли это обращение юридическую силу, Сергеев пояснил, что Россия использовала этот документ для оправдания своего вторжения в Украину. Так, на основании письма Януковича Путин обратился к Совету Федерации, который дал согласие на ввод войск в Украине.

"Заявление было использовано (Россией - УП) для легитимных действий в рамках ООН", - сказал экс-посол.

"То, что дальше делала российская власть, это оправдание того, что уже произошло. Это манипуляции", - отметил Сергеев.

 
Сергеев дал показания в суде
гпу

Председательствующий судья Владислав Девятко объявил перерыв в заседании Оболонского суда до 10.00 17 августа.

Как известно, экс-президент Виктор Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН.

Позже Янукович заявил, что не обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Янукович
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