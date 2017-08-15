Против Матиоса открыли дисциплинарное дело за ругань в соцсети – TI
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении главного военного прокурора Анатолия Матиоса.
Об этом сообщает в Facebook украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International.
"По обращению ТI Украина открыто дисциплинарное производство против Главного военного прокурора", - отмечают в организации.
Согласно ее информации, 25 мая 2017 года Матиос на своей странице в Facebook разместил в общем доступе информацию с использованием нецензурной лексики. Учитывая это "ТI Украина" обратилась в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с дисциплинарной жалобой о ненадлежащем поведении главного военного прокурора.
"Ведь это является нарушением требований статьи 16 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", - отмечают антикоррупционеры.
Вероятно, речь идет об этом посте Матиоса.
Кроме того, говорят активисты, журналист Aleksei Bobrovnikov 23 июня 2017 года публично сообщил о том, что Матиос предлагал ему 10 тысяч долларов за подготовку журналистского сюжета о ходе расследования в уголовном производстве в выгодном для себя свете.
"Это является нарушением требований статей 16, 21, 28 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", - напомнили в ТI.
Украинская правда
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