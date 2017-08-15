Из Украины выдворили двух "воров в законе"

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Вторник, 15 августа 2017, 20:17

Из Украины выдворили двух "воров в законе".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, 12 августа за пределы Украины выдворили гражданина Казахстана, "вора в законе" по кличке "Леха Семипалатинский".

Еще одним выдворенным был один из братьев-близнецов, которые имеют криминальный "статус". Сейчас правоохранители устанавливают, кто именно из братьев-близнецов - "Хусейн слепой" или "Хасан" - прибыл из Вены в Украину в "деловую поездку".

Аброськин заявил, что сейчас на территории Украины остается около 25-29 "воров в законе". Большинство из них - выходцы Российской Федерации, Грузии, Абхазии, Осетии.

"Если не получается у оккупанта снаружи победить нас, потому что наши военные дают отпор, то враг пытается вести свою диверсионную работу изнутри. Этого не будет, потому что мы готовы и уже оказываем сопротивление", - заявил глава криминальной полиции.

Он добавил, что Верховная Рада должна внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы создать действенный инструмент для борьбы с вышеуказанной категорией преступников.

Украинская правда

Темы: криминал полиция
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