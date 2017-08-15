Главные новости дня

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Вторник, 15 августа 2017, 21:46

Подборка самых важных новостей за 15 августа на Украинской правде.

Новость дня. ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму "агента Службы безопасности Украины", который "пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии".

По мнению СБУ, российская ФСБ обратилась к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ".

В Генштабе заявили, что задержанный в оккупированном РФ Крыму гражданин Украины Геннадий Лемешко служил в Вооруженных силах Украины по контракту и был уволен в мае текущего года.

При этом, российское госагентство РИА Новости заявляет, что Лемешко признал вину в подготовке диверсий в Крыму.

О Януковиче. Россия использовала письмо Виктора Януковича к Владимиру Путину о вводе войск в Украину, чтобы легитимизировать свое вторжение в Совбезе ООН. Об этом заявил на судебном заседании по делу о государственной измене Януковича вызванный в качестве свидетеля экс-представитель Украины в ООН Юрий Сергеев.

И снова о КНДР. Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times говорит, что не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР.

О "Стене". НАБУ подозревает, что три фирмы-генподрядчика работ по проекту "Стена" использовали для отмывания средств субподрядчика ООО "Кот-Трейд", директором которой была уборщица.

О депутатах. Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов депутатом Верховной Рады Станиславом Березкиным из группы "Видродження".

Темы: Верховная Рада Янукович
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