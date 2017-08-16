В Госдепе прокомментировали возможную поставку двигателей в КНДР из Украины

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Среда, 16 августа 2017, 00:28

Представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США  знают о сообщениях, согласно которым Северная Корея могла получить ракетные двигатели из Украины.

Об этом она сказала журналистам во вторник в ходе брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы в курсе этих сообщений. Это вопрос, к которому мы отнесемся очень серьезно, если это подтвердится", - отметила Науэрт.

"Ни одна страна не сделала больше, чтобы умерить амбиции Северной Кореи, чем США. Было много резолюций СБ ООН, и они обязывают все нации, включая Украину, предотвращать отправку стратегически важных технологий в КНДР. В прошлом я знаю, что Украина предотвращала отправку запрещенных материалов в страны, которые вызывают у нас большое беспокойство", - заявила представитель госдепа.

Науэрт добавила, что у США "хорошие, цельные отношения с Украиной".

При этом она отметила, что не готова комментировать детали, появившихся в СМИ сообщений о предполагаемой передаче двигателей КНДР.

Как сообщалось, на днях американское издание The New York Times написало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен благодаря закупке на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода.

Украинский завод "Южмаш", который когда-то выпускал эти двигатели, заявил, что факты, изложенные в публикации NYT, не соответствуют действительности.

Позже и сам эксперт Майкл Эльман, на которого ссылается The New York Times, сказал, что не говорил о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей в КНДР.

Темы: США Украина Северная Корея
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