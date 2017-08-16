Хуг: Миссия ОБСЕ откроет новые патрульные базы в зоне АТО

18 просмотров
Среда, 16 августа 2017, 02:41

Наблюдательная миссия ОБСЕ откроет новые патрульные базы в зоне АТО.

Об этом во Львове во время брифинга во вторник заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает  ZAXID.net.

Сейчас, по его словам, на востоке работают более полутысячи наблюдателей по обе стороны линии фронта.

"Сейчас наблюдательные базы миссии ОБСЕ работают в Стаханове, Дебальцево, Горловке и в других неподконтрольных районах. В ближайшее время мы планируем открыть базу повторно в Станице Луганской. Последняя передовая патрульная база, которую мы открыли, расположена в Попасной Луганской области", - сказал Хуг.

Он отметил, что в светлое время суток наблюдатели будут осуществлять патрулирование в этом районе вдоль линии соприкосновения - пешим способом или на автомобилях. В ночное время будут находиться на базе и осуществлять мониторинг оттуда.

Он добавил, что маршруты наблюдения миссии пролегают до границы с Российской Федерацией.

Также Хуг заявил о препятствовании работе миссии ОБСЕ.

"Некоторые утверждают, что миссия слепа. Но это не потому, что мы смотрим через закрытые глаза, а потому, что нам не дают смотреть, не дают такой возможности. Во многих случаях нашим наблюдателям не дают делать то, что они призваны сделать. Тот факт, что миссию не допускают в определенные районы, может указывать на то, что там прячут что-то такое, чего миссии не стоит видеть. Но несмотря ни на что, мы будем осуществлять свои обязательства", - подчеркнул он.

Темы: ОБСЕ АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СЦКК начал следствие против боевика, угрожавшего оружием патрулю ОБСЕ 15 августа 2017, 13:31
На мосту в Станице Луганской СММ ОБСЕ угрожали винтовкой 13 августа 2017, 19:47
Боевики нарушают отвод вооружения, на Луганщине - зенитные комплексы и установки 12 августа 2017, 21:57
powered by lun.ua
Главные новости
Мать задержанного в Крыму Лимешко говорит, что сын дал показания под пытками
OVERTIME: Главные события дня в экономике
Главные новости дня
В полиции говорят, что на Троещине стрелял не Мельничук
Все новости
Африка

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников по Африке

Фото

12 тысяч счастливых людей на 11-м фестивале "Бандерштат"