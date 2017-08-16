Хуг: Миссия ОБСЕ откроет новые патрульные базы в зоне АТО

Наблюдательная миссия ОБСЕ откроет новые патрульные базы в зоне АТО.

Об этом во Львове во время брифинга во вторник заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает ZAXID.net.



Сейчас, по его словам, на востоке работают более полутысячи наблюдателей по обе стороны линии фронта.

"Сейчас наблюдательные базы миссии ОБСЕ работают в Стаханове, Дебальцево, Горловке и в других неподконтрольных районах. В ближайшее время мы планируем открыть базу повторно в Станице Луганской. Последняя передовая патрульная база, которую мы открыли, расположена в Попасной Луганской области", - сказал Хуг.

Он отметил, что в светлое время суток наблюдатели будут осуществлять патрулирование в этом районе вдоль линии соприкосновения - пешим способом или на автомобилях. В ночное время будут находиться на базе и осуществлять мониторинг оттуда.

Он добавил, что маршруты наблюдения миссии пролегают до границы с Российской Федерацией.

Также Хуг заявил о препятствовании работе миссии ОБСЕ.

"Некоторые утверждают, что миссия слепа. Но это не потому, что мы смотрим через закрытые глаза, а потому, что нам не дают смотреть, не дают такой возможности. Во многих случаях нашим наблюдателям не дают делать то, что они призваны сделать. Тот факт, что миссию не допускают в определенные районы, может указывать на то, что там прячут что-то такое, чего миссии не стоит видеть. Но несмотря ни на что, мы будем осуществлять свои обязательства", - подчеркнул он.