СМИ: КНДР может производить ракетные двигатели без зарубежных поставок

109 просмотров
Среда, 16 августа 2017, 03:15

Северная Корея, вероятно, может производить собственные ракетные двигатели и не зависит от импорта технологий.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей американской разведки.

"У нас есть информация, которая позволяет предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Вместо этого мы считает, что у нее есть способность самостоятельно производить двигатели", - сказал один из источников.

Как сообщалось, на днях американское издание The New York Times написало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен благодаря закупке на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода.

Украинский завод "Южмаш", который когда-то выпускал эти двигатели, заявил, что факты, изложенные в публикации NYT, не соответствуют действительности.

Позже и сам эксперт Майкл Эльман, на которого ссылается The New York Times, сказал, что не говорил о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей в КНДР.

Темы: Северная Корея
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Госдепе прокомментировали возможную поставку двигателей в КНДР из Украины 16 августа 2017, 00:28
ООН может еще на треть сократить доходы КНДР от экспорта 15 августа 2017, 06:23
Пентагон: Если КНДР нанесет удар по США, может начаться война 15 августа 2017, 04:47
powered by lun.ua
Главные новости
СМИ: КНДР может производить ракетные двигатели без зарубежных поставок
Мать задержанного в Крыму Лимешко говорит, что сын дал показания под пытками
OVERTIME: Главные события дня в экономике
Главные новости дня
Все новости
Секреты супербоссов

Отрывок из новой книги о взаимоотношениях лидеров и их подчиненных

Африка

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников по Африке