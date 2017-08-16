СМИ: КНДР может производить ракетные двигатели без зарубежных поставок

Северная Корея, вероятно, может производить собственные ракетные двигатели и не зависит от импорта технологий.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей американской разведки.

"У нас есть информация, которая позволяет предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Вместо этого мы считает, что у нее есть способность самостоятельно производить двигатели", - сказал один из источников.

Как сообщалось, на днях американское издание The New York Times написало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен благодаря закупке на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода.

Украинский завод "Южмаш", который когда-то выпускал эти двигатели, заявил, что факты, изложенные в публикации NYT, не соответствуют действительности.

Позже и сам эксперт Майкл Эльман, на которого ссылается The New York Times, сказал, что не говорил о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей в КНДР.