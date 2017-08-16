Твит Обамы стал абсолютным рекордсменом – СМИ

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Среда, 16 августа 2017, 10:22

После беспорядков в Шарлотсвилле экс-президент США процитировал в социальной сети Twitter Нельсона Манделу и стал рекордсменом.

Об этом сообщает в среду "Укринформ".

13 августа Барак Обама в трех твитах процитировал Нельсона Манделу:

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь гораздо ближе человеческому сердцу".

Первый твит собрал рекордное количество предпочтений за всю историю социальной сети - 2,9 млн.

Эти слова экс-президент США написал в ответ на столкновения между ультраправыми и их противниками в городе Шарлотсвилль, штат Вирджиния.

Как сообщалось, 13 августа в США в студенческом городке Университета Вирджинии Шарлотсвилль произошли столкновения митингующих ультраправых с их противниками.

Во время массовых мероприятий неизвестный на автомобиле въехал в толпу активистов, выступавших против митинга ультраправых. В результате 1 человек погиб и по меньшей мере 26 оказались в больнице. Позже водитель автомобиля был арестован.

В связи с этим в штате Вирджиния было введено чрезвычайное положение.

Темы: соцсети Обама
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