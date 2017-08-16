Суд арестовал квартиру и дом Насалика

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Среда, 16 августа 2017, 11:23

Печерский райсуд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські новини.

Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана).

Одновременно с этим он подал заявление об обеспечении иска, в котором просил арестовать недвижимость Насалика, а именно: квартиру площадью 287,7 кв. м в Киеве, жилой дом площадью 561,4 кв. м и земельный участок (1 510 кв. м) в Козине (Киевская область).

Суд частично удовлетворил ходатайство Дыминского и наложил арест на квартиру и жилой дом.

Срок действия решения суда - до 26 июля 2020 года.

Согласно сообщениям СМИ, в 2014 году Насалик одолжил 3,3 млн долларов.

Темы: суд
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