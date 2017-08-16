В прокуратуре объяснили, почему изменили статью в подозрении Шабунину

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Среда, 16 августа 2017, 11:37

Прокуратура проверит причастность к журналистской деятельности Всеволода Филимоненко, который фигурирует в качестве потерпевшего в уголовном производстве в отношении председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом сообщает в среду пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Учитывая обращения в милицию представителей СМИ и общественности о несоответствии потерпевшего статуса журналиста, статья о причинении телесных повреждений в связи осуществлением им профессиональной деятельности пока не инкриминируется", – заявляют в прокуратуре.

"Информация о причастности пострадавшего в журналистской деятельности, а также мотивы совершения уголовного преступления будет тщательно проверена, после чего принято соответствующее процессуальное решение", – отмечают в ведомстве.

Как известно, в среду, 16 августа 2017 года, следователь Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции по процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №4 сообщил о подозрении председателю правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину.

Антикоррупционного активиста подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" гражданину Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом.

Сам Шабунин отмечает, что за ночь прокуратура изменила квалификацию правонарушения с ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) на часть 1 статьи 122 Уголовного кодекса "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" и теперь ему грозит не 5 а 3 года тюрьмы.

По данным следствия, что 8 июня 2017 года у Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что "повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица".

В прокуратуре отмечают, что "указанные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами, в частности, видеозаписью, протоколом следственного эксперимента, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и тому подобное.

Как известно, 8 июня "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом, у Днепровского военкомата Киева.

Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Украинская правда

Темы: скандал СМИ
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