В военном параде в Киеве примут участие военные 11 стран – Полторак

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Среда, 16 августа 2017, 11:49

В военном параде по случаю Дня независимости в Киеве, помимо украинских солдат, примут участие военнослужащие еще 10 стран.

Об этом сказал журналистам в среду министр обороны Украины Степан Полторак, передает "Интерфакс-Украина".

"В параде будут участвовать 10 подразделений разных стран мира, из них 9 стран НАТО и одна страна, которая стремится вступить в Альянс", - заявил он.

Глава Минобороны добавил, что по его приглашению в Украину также приедут 11 министров обороны, "которые вместе с нами будут праздновать День независимости Украины".

Как сообщалось, в военном параде, который пройдет в Киеве в День Независимости 24 августа, впервые в истории Украины примут участие представители армий стран-участниц НАТО.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Минобороны, в праздновании независимости Украины в этом году точно примут участие военнослужащие из Грузии. Именно ее имел в виду министр, когда говорил о стране-участнице, которая стремится вступить в НАТО.

Темы: Киев армия Полторак Минобороны
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