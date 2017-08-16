За некоторые дела НАБУ суды не берутся больше года

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Среда, 16 августа 2017, 12:13

Судебное разбирательство еще не начато в 22 из 81 дела, по которым детективы Национального антикоррупционного бюро завершили расследование.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Существуют и "дела-рекордсмены", подготовительное заседание по которым не назначается больше года", - отмечают в бюро.

По информации НАБУ, среди причин затягивания рассмотрения - проблемы с определением подсудности, отпуска судей, неявка участников процесса, длительное рассмотрение апелляционных жалоб на возвращение обвинительного акта и тому подобное.

 
 

Антикоррупционное ведомство привело примеры длительного откладывания дел. "Так, в уголовном производстве по обвинению должностных лиц Васильковской РГА Киевской области подготовительное заседание назначено на 8 августа, при этом обвинительный акт был передан еще 30 июня 2016 года. В течение года судебные заседания переносились из-за болезни и неявки защитников, освобождения судей Верховной Радой Украины и невозможности формирования нового состава коллегии, а также обвинительный акт возвращался судом прокурору, однако это решение впоследствии было отменено апелляционной инстанцией", - рассказали в пресс-службе.

Также, сообщает НАБУ, более 8 месяцев не могут провести подготовительное судебное заседание "по известному делу так называемых "тернопольских прокуроров".

"На протяжении этого времени заседания не проводились из-за неявки участников процесса, а также многочисленных ходатайств стороны защиты. 19 в мая суд решил вернуть обвинительный акт прокурору, через два месяца это решение было отменено в апелляционной инстанции", - рассказывают там.

 

По данным бюро, пока судебные решения приняты только по 22 делам. Большинство из них - соглашения о признании виновности со второстепенными участниками коррупционных схем.

Учитывая вышесказанное, НАБУ снова подчеркивает необходимость скорейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, который поставит "точку" в делах НАБУ и САП.

Украинская правда

Темы: НАБУ суд
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