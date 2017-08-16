За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб

В результате боевых действий в зоне проведения АТО во вторник четверо украинских военных получили ранения.



Об этом на брифинге 16 августа сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.



"За прошедшие сутки, к счастью, погибших в рядах ВСУ не было, четверо украинских военнослужащих получили ранения. Один из раненых – в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", – сказал полковник.



Валентина Романенко, УП