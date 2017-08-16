Полторак уверяет, что с некачественной тушенкой разобрались

514 просмотров
Среда, 16 августа 2017, 13:24

Министр обороны Степан Полторак считает, что на теме с некачественным питанием в Вооруженных Силах Украины спекулируют политические силы, исходя из собственных интересов.

Об этом он сказал журналистам 16 августа, сообщает "Укринформ".

"Мы реагируем на каждый случай, но у нас, к сожалению, некоторые политические силы используют это для того, чтобы показать, как они очень хорошо работают", – отметил Полторак.

По его словам, у Минобороны ограничены возможности по проверке продукции.

"Министерство обороны проводит только торги и заключает контракты, по тушенке мы лично нашли проблему и показали ее и выставили претензии к фирме-поставщику, ведь по закону за качество продукции ответственность несет поставщик и производитель", – подчеркнул Полторак.

По его словам, в каждой проблемной ситуации всегда нужно выяснить сначала, кто виноват.

Министр заверил, что готов выслушивать критику и работать над ее устранением.

"Но если за это отвечает поставщик, то нужно научиться давать правильную оценку", – подчеркнул руководитель Минобороны.

Как известно, на некачественную тушенку от Деражнянского плодоконсервного завода недавно жаловались солдаты 128 бригады.

Темы: армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Генштаб предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск РФ – Полторак 16 августа 2017, 12:30
В военном параде в Киеве примут участие военные 11 стран – Полторак 16 августа 2017, 11:49
Российские учения в Беларуси вызвали беспокойство у Минобороны Польши 15 августа 2017, 16:14
powered by lun.ua
Главные новости
ГПУ говорит, что не расследует вмешательство НАБУ в выборы в США
За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб
За некоторые дела НАБУ суды не берутся больше года
Совет Ложкина за год ни раз не собрался
Все новости
путешествия

Десантник АТО пешком отправился к побережью Атлантического океана

Афиша на 11-13 августа

Девичник, Кураж Базар, фестиваль красок Холи...