Налоговика Львовской области задержали на взятке в 100 тысяч

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Среда, 16 августа 2017, 13:31

Старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы Львовской области разоблачили на взятке размером 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает СБУ на странице в facebook.

Злоумышленница требовала сто тысяч гривен от предпринимателя за непроведение проверки и непринятие мер реагирования на нарушение налогового законодательства.

Как результат, чиновницу задержали во время получения всей суммы взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Темы: Львов
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