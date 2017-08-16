В СБУ говорят, что поймали свою сотрудницу на шпионстве в пользу РФ

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Среда, 16 августа 2017, 13:38

Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили сотрудницу херсонского управления ведомства в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Об этом сообщает в среду пресс-центр СБУ.

Правоохранители заявляют, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие продолжается.

Темы: СБУ
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