СБУ божится, что не интересуется изданием Watcher
В Службе безопасности Украины утверждают, что не открывали уголовных производств в отношении изданием Watcher.
Об этом сообщила "Украинской правде" СБУ в ответ на информационный запрос.
"В настоящее время уголовные производства по указанным в запросы обстоятельствами не начинались и не расследовались", - говорится в ответе.
"Вместе с тем, сообщаем, что информация взята к сведению компетентными подразделениями СБ Украины", - добавили в ведомстве.
Как известно, 31 июля провайдер передал изданию Watcher письмо от Управления СБУ в Днепропетровской области с требованием предоставить информацию об IP-адресах, используемых сайтом, способах оплаты за услуги хостинга, а также предоставить заверенные копии договорных документов.
Олег Твердь, для УП
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