Возле лондонского аэропорта Саутенд прогремел взрыв

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Среда, 16 августа 2017, 14:11

Вблизи лондонского аэропорта Саутенд раздался взрыв, который вызвал пожар.

Об этом сообщает издание Echo, передает Европейская правда

Пожарных вызвали на тушение пожара в одном из ангаров аэропорта.

 

"Пожарных вызвали на место пожара в ангаре для самолетов", - сообщили в спасательной и пожарной службе Эссекса.

 

В пресс-службе аэропорта сообщили, что аэропорт до сих пор открыт и работает в привычном режиме.

По последним данным, пожарным уже удалось взять огонь под контроль.

На момент взрыва и пожара самолетов в ангаре не было.

Обстоятельства взрыва и пожара сейчас выясняются.

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