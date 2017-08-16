Возле лондонского аэропорта Саутенд прогремел взрыв
Вблизи лондонского аэропорта Саутенд раздался взрыв, который вызвал пожар.
Об этом сообщает издание Echo, передает Европейская правда
Пожарных вызвали на тушение пожара в одном из ангаров аэропорта.
"Пожарных вызвали на место пожара в ангаре для самолетов", - сообщили в спасательной и пожарной службе Эссекса.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что аэропорт до сих пор открыт и работает в привычном режиме.
По последним данным, пожарным уже удалось взять огонь под контроль.
На момент взрыва и пожара самолетов в ангаре не было.
Обстоятельства взрыва и пожара сейчас выясняются.
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