Россияне хвастаются, что отправили в РФ группу украинских школьников

Киевское отделение Российского центра науки и культуры заявляет, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург.

Об этом говорится в сообщении на сайте центра.

"12 августа в РЦНК в Киеве состоялась встреча с группой украинских школьников, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!" - заявляют там.

В российском центре утверждают, что в путешествии принимают участие 70 учеников, которые являются победителями международных и всеукраинских олимпиад и конкурсов по русскому языку, истории и культуре, активными участниками гуманитарных проектов представительства Россотрудничества. Сопровождать их, как утверждают в центре, будут "лучшие преподаватели-русисты из разных регионов Украины".

Чтобы подчеркнуть восторг украинцев от предстоящей поездки, центр привел якобы слова из выступления учителя русского языка одной из киевских школ Анны Ивановны Новиковой: "Ребята с нетерпением ждали эту поездку, готовились к ней: ведь они своими глазами увидят всемирно известные исторические памятники, посетят многочисленные музеи и интересные выставки. Но важно еще и то, что у них будет возможность встретиться со своими сверстниками из России и многих других стран мира, рассказать им об Украине, подружиться".

В качестве еще одного доказательства центр опубликовал фотографию якобы счастливых участников программы.

"Украинская правда" попыталась узнать подробности этого мероприятия, воспользовавшись номером телефона на сайте центра. Но женщина, которая подняла трубку, отказалась отвечать на вопросы журналиста.

"Все, что вы видите в нашем сообщении на сайте, правда, нам нечего добавить. И вообще, центр закрыт на каникулы", - заявила она и отключила телефон.

Также редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Министерства образования Украины. Там сказали, что знают о деятельности Российского центра науки и культуры в Киеве, но конкретно об этом случае слышат впервые. От УП попросили подать информационный запрос и пообещали выяснить, соответствует ли эта информация действительности, и другие обстоятельства происшествия.

Евгений Кизилов, УП