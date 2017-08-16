У Мельничука рассказали детали инцидента со стрельбой в Киеве

Внефракционный нардеп Сергей Мельничук проходит по делу о стрельбе на Троещине в Киеве в качестве свидетеля.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам депутат.

Мельничук отметил, что во вторник был на следственных действиях по стрельбе на Троещине. На уточнение, в качестве кого, он ответил: "Свидетель".

При этом нардеп отметил, что ему неизвестно, как следователи квалифицировали дело.

Другая сторона обнародовала видео инцидента.

В то же время член правления Украинского конгресса инвалидов Юрий Шеремет, который присутствовал во время конфликта, рассказал "Украинской правде", что во вторник конфликт произошел между Сергеем Мельничуком и молодыми людьми, которые представились активистами.

"Фактически конфликт начали провоцировать молодые люди, которые здесь были. Они назвались активистами. Среди них был человек, который представился помощником народного депутата Борислава Березы", - отметил Шеремет.

Также он рассказал, что конфликт произошел из-за выселения из помещения "Специализированной школы Славия", учредителем которой является Украинский конгресс инвалидов.

"При школе мы организовывали художественную детскую студию для реабилитации детей, потерявших родителей во время боевых действий", - отметил Шеремет.

По словам Шеремета, когда приехал Мельничук, он потребовал решения суда о выселении школы, но не получил его, поскольку решение было только по конгрессу.

"Классическое рейдерский захват - используется решение суда на выселение одной организации, а выселяется другая", - сказал он

Впоследствии, по словам Шеремета, Мельничук потребовал вызвать оперативно-следственную группу.

"До ее приезда он стал на входе и сказал: "Я запрещаю выносить вещи, потому что не соблюдена процедура". На него набросились. Я был возле него, когда его начали обзывать, у него начали плевать", - рассказывает он.

По словам Шеремета, когда Мельничука ударили в лицо, подошел его водитель и они вместе попытались оттеснить молодых людей. Впоследствии полиция вывела Мельничука через окно.

"А эти молодые люди, которые на него нападали на двух машинах погнались за ним", - добавил Шеремет.

"Лично стрелявшего не видел. Фактически весь район слышал выстрелы. Четыре выстрела было сделано", - рассказывает член конгресса.

В пресс-службе Мельничука заявили, что стрельбу начали молодые люди.

"Титушки" с грязной бранью разбили заднее боковое стекло в автомобиле Сергея Мельничука, запустили в салон газ, порезали шины и начали стрельбу", - отметила пресс-служба.

Также в сообщении пресс-службы говорится, что Мельничук из-за инцидента сделал депутатские обращения в Министерство юстиции Украины, КГГА, Министерство внутренних дел Украины и Генеральную прокуратуру Украины.

"Сразу после получения ответов Сергей Мельничук даст развернутое интервью представителям СМИ и обнародует полученные документы", - пообещали в пресс-службе.

Как известно, 15 августа на Троещине в Киеве произошел конфликт с участием внефракционного нардепа Сергея Мельничука, в ходе которого произошла стрельба. В полиции Киева отметили, что стрелял не нардеп, а человек, который был с ним в машине.

В пресс-службе Мельничука отметили, что с нардепом был государственный охранник, который последние полтора месяца защищал его от покушений на убийство.

Олег Твердь, для УП