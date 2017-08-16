"Южмаш" объяснил кремлевским пранкерам разницу между двумя Кореями

Российский пропагандистский канал Россия 24 выпустил в эфир сюжет с так называемыми пранкерами, которые звонили гендиректору завода "Южмаш".

Как сообщает пресс-служба "Южмаша", авторы сюжета попытались путем искажения слов гендиректора Сергея Войта и размещения их в контексте рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ "Южное" и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности, отмечает "Южмаш".

Пресс-служба отмечает, что КБ "Южное" много лет сотрудничает с Республикой Корея, а недавно к этому сотрудничеству был привлечен и Южмаш. При этом ни о каком сотрудничестве Южмаша или КБ "Южное" с предприятиями и организациями Северной Кореи речь никогда не шла.

Как известно, российскиов пранкеры Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) неоднократно обвиняли в сотрудничество с ФСБ и разоблачали во лжи, а их "розыграши" практически всегда появляются на главных российских телеканалах.