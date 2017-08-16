"Южмаш" объяснил кремлевским пранкерам разницу между двумя Кореями

5124 просмотра
Среда, 16 августа 2017, 15:35

Российский пропагандистский канал Россия 24 выпустил в эфир сюжет с так называемыми пранкерами, которые звонили гендиректору завода "Южмаш".

Как сообщает пресс-служба "Южмаша", авторы сюжета попытались путем искажения слов гендиректора Сергея Войта и размещения их в контексте рассуждений о скандале с северокорейскими ракетами создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ "Южное" и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности, отмечает "Южмаш".

Пресс-служба отмечает, что КБ "Южное" много лет сотрудничает с Республикой Корея, а недавно к этому сотрудничеству был привлечен и Южмаш. При этом ни о каком сотрудничестве Южмаша или КБ "Южное" с предприятиями и организациями Северной Кореи речь никогда не шла.

Как известно, российскиов пранкеры Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) неоднократно обвиняли в сотрудничество с ФСБ и разоблачали во лжи, а их "розыграши" практически всегда появляются на главных российских телеканалах.

 

Темы: КНДР скандал
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Полторак назвал фейком информацию о продаже технологий КНДР 16 августа 2017, 12:12
Эксперт, которого цитировала NYT: Украина может доказать свою невиновность 16 августа 2017, 11:47
Двигатели в КНДР могла поставлять Россия – космическое агентство 15 августа 2017, 17:51
powered by lun.ua
Главные новости
Гройсман говорит, что пенсионная реформа оказалась под угрозой уничтожения
Субсидию теперь можно получить без "прописки"
У Мельничука рассказали детали инцидента со стрельбой в Киеве
В СБУ говорят, что поймали свою сотрудницу на шпионстве в пользу РФ
Все новости
Фото

Раскрашенные псы. Экстремальный груминг в фотографиях и цифрах

Карта пляжей

34 пляжа Киева, на которых можно спастись от жары