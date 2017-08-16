МИД направил России ноту из-за задержания в Крыму украинца Лимешко
Министерство иностранных дел Украины направило ноту МИДу РФ в связи с задержанием в оккупированном Крыму украинца Геннадия Лимешко.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера МИДа Марьяну Бецу.
"Как только мы вчера получили информацию о задержании на территории оккупированного Крыма российской стороной нашего гражданина, мы отправили ноту МИД РФ с требованием подтвердить задержание, обстоятельства, а также то, что инкриминируется украинскому гражданину", - сказала она.
Беца также уточнила, что на данный момент МИД не располагает информацией, была ли предоставлена Лимешко правовая помощь или защита.
Спикер МИД также напомнила, что продолжаются репрессии, обыски и задержания крымских татар и этнических украинцев в оккупированном Россией Крыму.
"Мы в целом рассматриваем последние события в оккупированном Крыму как катастрофические, репрессии только усиливаются… В этой связи мы обратимся в очередной раз к международному сообществу с требованием усилить давление на Российскую Федерацию для освобождения наших граждан на территории оккупированного полуострова", - добавила спикер МИД.
Как сообщалось, ФСБ России 15 августа заявила о предотвращении в Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины" Лимешко.
В СБУ назвали это заявление провокацией.
Также 15 августа подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать на два месяца Лимешко.
Как известно, российские спецслужбы ранее неоднократно заявляли о задержании в Крыму якобы украинских диверсантов.
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