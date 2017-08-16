МАУ задолжали 80 миллионов гривен аэропорту "Борисполь"

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Среда, 16 августа 2017, 16:13

"Международные авиалинии Украины" задолжала международному аэропорту "Борисполь" 80 миллионов гривен.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне, передает "Укринформ".

"В 2014 году я принимал предприятие, когда основной задачей была поставлена ​​политика противостояние с базовым перевозчиком. Свой вклад в "укрепление" этой политики сделал каждый из бывших директоров, которые часто приходили на смену друг другу. В результате общая спорная сумма МАУ составляла около 300 млн грн", - отметил Дыхне.

Также он отметил, что в концу 2015 года МАУ выплатила "Борисполю" 220 млн грн, ведь аэропорту удалось "найти общий язык с руководством МАУ" еще до суда.

"Договориться по другим средствах не в судебной плоскости нам не удалось. Эти деньги в разной пропорции находятся либо в судах, либо ждут судебного регулирования", - добавил Дыхне.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" задолжала государственному бюджету 400 миллионов гривен.

Как известно, в июле 2015 году в интервью "Интерфакс-Украина" председатель наблюдательного совета "Международных авиалиний Украины" Арон Майберг признался, что украинский олигарх Игорь Коломойский является одним из конечных бенефициаров компании. Ранее официальной информации по этому поводу не было.

Темы: Коломойский
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