Гройсман говорит, что пенсионная реформа оказалась под угрозой уничтожения

1918 просмотров
Среда, 16 августа 2017, 16:27

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что народные депутаты уже предложили много вредных поправок в закон о пенсионной реформе.

Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает "Укринформ".

"Есть много поправок в этот закон, которые уже предоставили депутаты, и эти поправки могут нивелировать, просто уничтожить этот закон. Поэтому наша задача - спасти этот закон от такой, я бы сказал, разрушающей модификации и получить поддержку украинских парламентариев - а, как вы знаете, в первом чтении его поддержали 282 депутата - и выйти на финал и принятие в сентябре", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что ответственность лежит на каждом депутате, который будет голосовать за этот закон.

Как сообщалось, Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. "За" проголосовало 282 народных депутата.

Законопроект предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года.

Читайте также: "Все там будем". Что предусматривает пенсионная реформа от Гройсмана

Темы: пенсии Гройсман Верховная Рада реформы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман пообещал не поднимать пенсионный возраст 7 августа 2017, 14:24
На пенсионную реформу 2018 потребуется дополнительно 40 миллиардов 1 августа 2017, 13:27
Пенсионную реформу настигли конкуренты. Что ее ждет осенью 25 июля 2017, 14:59
powered by lun.ua
Главные новости
Гройсман говорит, что пенсионная реформа оказалась под угрозой уничтожения
Субсидию теперь можно получить без "прописки"
У Мельничука рассказали детали инцидента со стрельбой в Киеве
В СБУ говорят, что поймали свою сотрудницу на шпионстве в пользу РФ
Все новости
Фото

Раскрашенные псы. Экстремальный груминг в фотографиях и цифрах

Карта пляжей

34 пляжа Киева, на которых можно спастись от жары