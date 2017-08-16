Турчинов советует чиновникам спецсвязь, чтобы не попадаться пранкерам

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов советует всем украинским чиновникам пользоваться спецсвязью при обсуждении государственных вопросов.

Об этом говорится на его Facebook-странице.

Как известно, российский пропагандистский канал "Россия 24" выпустил в эфир сюжет с так называемыми пранкерами, которые звонили гендиректору завода "Южмаш".

"Что касается очередного грязного дела российских пранкеров, на этот раз в отношении руководителя "Южмаша", хочу сказать следующее. Это была еще одна неудачная попытка российских специалистов по организации провокаций скомпрометировать наше ракетостроительное предприятие", - прокомментировал Турчинов.

"Для предотвращения подобных провокаций, хочу посоветовать всем украинским чиновникам при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи, к которым не имеют доступа российские провокаторы", - добавил он.

Украинская правда