Турчинов советует чиновникам спецсвязь, чтобы не попадаться пранкерам
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов советует всем украинским чиновникам пользоваться спецсвязью при обсуждении государственных вопросов.
Об этом говорится на его Facebook-странице.
Как известно, российский пропагандистский канал "Россия 24" выпустил в эфир сюжет с так называемыми пранкерами, которые звонили гендиректору завода "Южмаш".
"Что касается очередного грязного дела российских пранкеров, на этот раз в отношении руководителя "Южмаша", хочу сказать следующее. Это была еще одна неудачная попытка российских специалистов по организации провокаций скомпрометировать наше ракетостроительное предприятие", - прокомментировал Турчинов.
"Для предотвращения подобных провокаций, хочу посоветовать всем украинским чиновникам при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи, к которым не имеют доступа российские провокаторы", - добавил он.
Украинская правда
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