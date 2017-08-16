Яценюк стал совладельцем "Espreso.TV"

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Среда, 16 августа 2017, 20:57

 Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк стал совладельцем телеканала "Espreso.TV".

Такая информация содержится в Госреестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Так, Яценюк значится в составе учредителей-конечных бенефициаров компании "Астра Финанс", которая является владельцем ООО "Голдбери", выступающей владельцем указанного телеканала.

Кроме того, в списке конечных бенефициаров "Астра Финанс" - супруга главы МВД Украины Арсения Авакова Инна Авакова и супруга народного депутата Николая Княжицкого (фракция "Народный фронт") Лариса Княжицкая.

Как сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо, Яценюк приобрел корпоративные права телеканала за 3,8 млн грн.

"Арсений Яценюк в этом году реализовал свое право опциона на приобретение корпоративных прав. Соглашение подписано 15 июня 2017 года", - написала она на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

"Информация об опционе была отмечена в его электронной декларации за 2016 год, которую Яценюк заполнял, уже не состоя в должности премьер-министра Украины. В разделе "финансовые обязательства" он отметил предыдущий договор (опцион) 2013 года с Княжицкой и с компаниями, где Княжицкая является прямым основателем, на приобретение корпоративных прав на сумму 3 788 700 гривень. За эту сумму и была купленная часть канала", - добавила Лаппо.

Телеканал "Espreso.TV" создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

Интерфакс-Украина

Темы: Яценюк телевидение СМИ
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