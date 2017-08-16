Главные новости дня

Подборка самых важных новостей за 16 августа на Украинской правде.

Новость дня. Председателю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести. За ночь прокуратура изменила квалификацию и утром ему грозило уже не 5 а 3 года тюрьмы.

"Учитывая обращения в полицию представителей СМИ и общественности о несоответствии потерпевшего статуса журналиста, статья о причинении телесных повреждений в связи осуществлением им профессиональной деятельности пока не инкриминируется", – заявляют в прокуратуре.

К вечеру, Днепровский районный суд Киева отпустил Шабунина под личное обязательство .

О ракетах КНДР. Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, считает, что Украина должна провести расследование ракетного скандала совместно с США.

А Президент Петр Порошенко поручил расследовать возможность завладения Северной Кореей украинскими ракетными технологиями.

О шпионах. Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили сотрудницу херсонского управления ведомства в сотрудничестве с ФСБ РФ.

О "диверсантах". Боевики ОРДО распространили информацию, что якобы задержали группу украинских диверсантов, которые готовили уничтожение телебашни в Донецке. СБУ называет это враньем.

О пенсионной реформе. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что народные депутаты уже предложили много вредных поправок в закон о пенсионной реформе.

О министре энергетики. Печерский райсуд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.

Об УЗ. 15 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении должностным лицам ОАО "Укрзализныця" из-за махинаций с тарифами.