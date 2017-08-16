Главные новости дня

549 просмотров
Среда, 16 августа 2017, 21:39

Подборка самых важных новостей за 16 августа на Украинской правде.

Новость дня. Председателю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили подозрение в нанесении телесных повреждений средней тяжести. За ночь прокуратура изменила квалификацию и утром ему грозило уже не 5 а 3 года тюрьмы.

"Учитывая обращения в полицию представителей СМИ и общественности о несоответствии потерпевшего статуса журналиста, статья о причинении телесных повреждений в связи осуществлением им профессиональной деятельности пока не инкриминируется", – заявляют в прокуратуре.

К вечеру, Днепровский районный суд Киева отпустил Шабунина под личное обязательство      .

О ракетах КНДР. Эксперт по ракетам из Международного института стратегических исследований США Майкл Эльман, на которого ссылалось расследование The New York Times, считает, что Украина должна провести расследование ракетного скандала совместно с США.

А Президент Петр Порошенко поручил расследовать возможность завладения Северной Кореей украинскими ракетными технологиями.

О шпионах. Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили сотрудницу херсонского управления ведомства в сотрудничестве с ФСБ РФ.

О "диверсантах". Боевики ОРДО распространили информацию, что якобы задержали группу украинских диверсантов, которые готовили уничтожение телебашни в Донецке. СБУ называет это враньем.

О пенсионной реформе. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что народные депутаты уже предложили много вредных поправок в закон о пенсионной реформе.

О министре энергетики. Печерский райсуд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.

Об УЗ. 15 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении должностным лицам ОАО "Укрзализныця" из-за махинаций с тарифами.

Темы: Укрзализныця энергетика
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Укрзалізниця" ищет пассажиров, ехавших в одесском "Интерсити" стоя 14 августа 2017, 16:09
Омелян анонсировал серию увольнений на "Укрзализныце" 11 августа 2017, 14:26
На "Укрзализныце" ежегодно воруют до 15 миллиардов - Омелян 11 августа 2017, 12:15
powered by lun.ua
Главные новости
Главные новости дня
Яценюк стал совладельцем "Espreso.TV"
Саакашвили сообщил дату возвращения в Украину
Порошенко поручил расследовать скандал с ракетами в КНДР
Все новости
квартирный вопрос

633 гривны + коммунальные. Как работает общежитие для переселенцев

здоровье

Украинские хирурги благодаря особым технологиям впервые удалили опухоль в мозгу