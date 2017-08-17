Найцікавіше: 2009. В армії немає грошей на електрику, не кажучи вже про бойову підготовку 2010. Андрухович: у жителів Донбасу мають запитати про відділення 2013. Бізнес, церква та ЗМІ – як росіяни планують затягнути Україну в Митний союз 2014. Пішов з життя автор "Тореадорів з Васюківки"

2001, п'ятниця

Дружба, що долає кордони. Вслід за делімітацією україно-російського кордону, здавалося б, необхідно позначити його на місцевості. Проте у Москві кажуть про інший підхід щодо питання демаркації кордону і називають його штучним бар'єром для спілкування між людьми. "Російсько-український кордон повинен бути кордоном дружби, злагоди і взаємодії, об'єднувати, а не роз'єднувати народи наших країн", – заявили в російському МЗС.

2004, вівторок

Напередодні президентських виборів телебачення стало приділяти більше уваги політичним подіям. За результатами моніторингу Академії української преси та Інституту соціології НАН України, в рейтингу уваги телеканалів до політиків перше місце у прем'єра Віктора Януковича. А от його майбутній супротивник Віктор Ющенко по частоті представлення в ефірі не потрапив у першу четвірку на жодному з трьох найбільш рейтингових телеканалів.

2005, середа

Генпрокуратура затримала екс-губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова. Його звинувачують у перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило збитки на 8 мільйонів гривень. Проте до СІЗО він не доїхав ‑ Кушнарьова одразу перевели до лікарні.

2006, четвер

Згідно із соціологічними опитуваннями в Росії, лише один з 10 росіян вважає, що Москва має піти назустріч новому українському прем'єрові Віктору Януковичу. Проте 42% опитуваних впевнені, що з Януковичем відносини між двома країнами покращаться.

2007, п'ятниця

– "Его влияние состоит из его заслуг и достижений". Керівник передвиборчого штабу Партії регіонів Борис Колесніков відповідає на питання, наскільки великим є вплив бізнесмена Ріната Ахметова на партію.

– 80% свого часу місцева влада витрачає на проблеми, пов'язані з енергозабезпеченням та енергозбереженням. Але енерговитрати України втричі більші, ніж у Європі. Такі цифри навів міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир Яцуба.

2009, понеділок

– Грошове забезпечення української армії є таким, що військові об'єкти відключають від енергопостачання, а у Повітряних силах бойовою підготовкою займається лише винищувальна авіація, яка залучається до бойового чергування. Про це розповів начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ Сергій Кириченко.

– УП пише про те, як, не формалізуючи стосунків із БЮТ, Компартія стала частиною влади. Комуністи представлені у владі не менш масово, ніж за часів Януковича. Але це не заважає лідеру КПУ грати роль принципового опозиціонера.

2010, вівторок

Скандал спричинила заява письменника Юрія Андруховича про те, що у разі перемоги в майбутньому демократичних сил, Донбасу та Криму треба дати можливість подумати, чи не варто їм відділитися від України. Сам Андрухович не вважає таку позицію закликом до відділення.

2011, середа

– У Криму помер голова Ради міністрів АРК Василь Джарти. Причиною смерті стала онкологічна хвороба. Джарти керував Кримом з березня 2010 року.

– У судовому процесі над Юлією Тимошенко допитали Віктора Ющенка. Третій президент заявив, що екс-прем'єр втаємничила від нього результат газових переговорів у Москві у 2009 році та ціну на газ. За словами Ющенка, він не мав повноважень відкликати із Москви делегацію "Нафтогазу".

У Кремлі на заяви Ющенка про непричетність до підписання газових контрактів відреагували коротко: "Ющенко обманює свій суд".

2012, п'ятниця

– Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який вже відбуває термін за ґратами, отримав ще один вирок. Суд приговорив його до 2 років обмеження волі за службову недбалість. Мова йде про обвинувачення у незаконному стеженні за колишнім водієм екс-заступника СБУ Володимира Сацюка.

США висловили з цього приводу серйозне занепокоєння.

– Дніпропетровська, Луганська та Херсонська обласні ради надали російській мові статусу регіональної. Аналогічні рішення вже винесли в Одеській, Запорізькій, Донецькій областях та в Севастополі.

2013, субота

"Дзеркало тижня" опублікувало документ "Про комплекс заходів для залучення України до євразійського інтеграційного процесу". В ньому розкривається російська стратегія недопущення підписання Україною угоди з ЄС і втягування країни в Митний союз. В цій стратегії передбачено використання не тільки політичних, але й економічних, релігійних та медійних важелів впливу заради досягнення мети. Йдеться й про створення потужної політичної сили, здатної висунути свого кандидата в президенти у 2015 році.

Джерела документу не повідомляються.

2014, неділя

– Хроніки війни. Українські військові звільнили ще одне місто на Донеччині – райцентр Ясинувата. Під час боїв за Донецьк загинули десять мирних жителів. А в Луганській області терористи збили український винищувач Міг-29.

– Бойовики взяли у полон трьох українських офіцерів, які з білим прапором прийшли до них домовлятися про звільнення українських волонтерів.

– Пішов з життя легендарний дитячий письменник Всеволод Нестайко.

Його твори увійшли до золотого фонду дитячої літератури. Загальний наклад його книг – понад 2 мільйони. В незалежній Україні твори Нестайко видавалися 53 рази. Найвідоміший твір письменника – трилогія "Тореадори з Васюківки".

2015, понеділок

– Двоє українських військовослужбовців загинули та ще сім зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Терористи обстріляли передмістя Маріуполя Сартану. Загинули двоє мирних жителів. Снаряди пошкодили 52 будинки.

– В окупованому Криму забили першу палю моста через Керченську протоку. Міст довжиною 19 км із Росії у Крим хочуть побудувати до кінця 2018 року.

2016, середа

– На Чернігівщині чиновники розікрали 1,8 мільйонів гривень, які було виділено на будівництво укріплень у рамках проекту "Стіна", повідомили у прокуратурі. Гроші виділили, а "стіну" не побудували.

– Президент Петро Порошенко доручив видати атестат на систему електронного декларування до 31 серпня.

До цього Держспецзв'язку заявила, що сертифікування е-декларацій неможливо через недоліки у її розробці. А представництво Євросоюзу та посольств країн-членів ЄС у Києві виступило із заявою, що запуск системи електронного декларування в тестовому режимі беззмістовно і, фактично, може стати контрпродуктивним.

Е-декларування, яке є останнім кроком на шляху до безвізу, стартувало 15 серпня. Проте система не отримала сертифікації, що дозволяло чиновникам уникнути відповідальності за внесення неправдивої інформації у свої декларації.

Рустем Халілов, для УП