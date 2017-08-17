Боевики обстреляли Зайцево во время раздачи гуманитарки местным жителям

Террористы ОРДО совершили обстрел поселка Зайцево во время работы гуманитарной миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Об этом сообщает пресс-служба 128-й горно-пехотной бригады ВСУ.

Военные подчеркивают, что украинская сторона СЦКК заранее имела договоренности о полном прекращении огня на время предоставления гуманитарной помощи местным жителям, однако боевики, применив гранатометы, совершили обстрел домов мирных жителей на контролируемой ВСУ части поселка. В результате обстрела возник пожар.

При этом, понимая угрозу для жизни и здоровья представителей миссии МККК, огонь украинские военные не открывали. Потерь среди военных и мирных жителей удалось избежать.