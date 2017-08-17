Более 60 депутатов не стали авторами ни одного принятого закона - КИУ

В Верховной Раде есть 66 народных депутатов, которые до сих пор не стали авторами ни одного принятого закона.

Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины.

В списке непродуктивных депутатов ВР есть ряд резонансных фамилий. В частности, это Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Евгений Мураев, Дмитрий Белоцерковец, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич, Виталий Хомутынник, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин.

Так, Билецкий за 2,5 года работы ВР зарегистрировал 30 безуспешных проектов законов, Ярош - 10, Бойко – 15, Рабинович - 47, Мураев - 127, Белоцерковец – 21, Левочкин - 8, Шуфрич – 19, Хомутынник - 21, Добкин - 5, Добкин - 1.

В Комитете подчеркивают, что за время работы ВР VIII созыва было принято более 700 законов. При этом в парламенте есть несколько десятков человек, которые до сих пор не стали авторами ни одного законодательного акта.

"Сейчас каждый седьмой депутат ВР демонстрирует нулевую производительность работы. Отдельные политики безответственно относятся к законодательной работе. Законопроекты часто регистрируются для пиарактивности, отчетности перед избирателями или реагирования на актуальные события, а потому не имеют шансов на принятие", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Среди депутатов с нулевым КПД работы 29 членов "Оппозиционного блока", 10 - внефракционных депутатов, 10 - депутатов БПП, 7 - "Возрождение", 5 - "Народного Фронта", 2 - "Батькивщины", по 1 депутату РПЛ, "Самопомичи", "Воли Народа".

"Низкие показатели депутатов Оппоблока ожидаемы, однако даже в этой политсиле есть довольно успешные депутаты-законодатели. К примеру, Юрий Мирошниченко является автором 6 принятых законов, Юрий Павленко - 4, Андрей Гальченко - 3, Александр Нечаев - 3", - добавил Кошель.

В то же время, пока часть депутатов до сих пор не инициировали ни одного принятого закона, отдельные политики присоединились к разработке уже нескольких десятков успешных законодательных актов. Так, Виктор Галасюк (РПЛ) является автором 48 принятых законов, Олег Ляшко (РПЛ) - 41, Максим Ефимов (БПП) - 27, Віктор Кривенко (БПП) - 26, Иван Винник (БПП) - 21.