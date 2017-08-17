Украина открыла базу данных владельцев компаний

162 просмотра
Четверг, 17 августа 2017, 04:12

В Украине открыли базу данных с информацией о конечных владельцах всех украинских компаний.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в facebook.

"Так, благодаря совместной работе Государственного агентства по вопросам электронного управления и Министерства юстиции, информация о бенефициарах всех украинских компаний опубликована на Едином государственном портале открытых данных", - написал он.

Гройсман подчеркнул, что Украина стала первой страной в мире, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев - инициативы Transparency International по содействию прозрачности и предотвращению коррупции.

Темы: бизнес Минюст Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Германия инвестирует $10млн в развитие малого и среднего бизнеса в Украине 14 августа 2017, 15:44
Крупнейшие пивоваренные компании объединят бизнес в Украине и РФ 9 августа 2017, 11:09
Капитализм в стиле Google против капитализма в стиле Apple 4 августа 2017, 11:32
powered by lun.ua
Главные новости
Украина открыла базу данных владельцев компаний
В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха
Главные новости дня
Яценюк и жена Авакова стали совладельцами "Espreso.TV"
Все новости
здоровье

Украинские хирурги благодаря особым технологиям впервые удалили опухоль в мозгу

Лайфхаки

Игры, которые не дадут скучать в дороге