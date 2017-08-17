Ни одного случая заболевания холерой в Николаеве нет – ОГА

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Четверг, 17 августа 2017, 09:19

Ни одного случая заболевания людей холерой из-за обнаруженного в Николаеве возбудителя нет.

Об этом сообщил в четверг "Радио Свобода" заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации по социально-гуманитарным вопросам Виталий Кондратьев.

"После того, как была обнаружена эта инфекция в воде, усилили дополнительные меры безопасности, мы провели дополнительные обследования, увеличили количество точек заборов воды, чтобы мониторить ситуацию с тем, распространяется она или не распространяется; мобилизовали наше инфекционное отделение, проверили, все ли там готово в случае чего. На сегодня все стабильно, вода мониторится, в других местах, кроме того места, где были взяты первые пробы с холерой, в этих местах палочки нет", - сказал он.

По словам Кондратьева, власти запретили купание на всех пляжах, соответствующие объявления размещены для информирования граждан. Также запрещена рыбалка, в связи с чем проводятся рейды полиции в местах стихийной продажи рыбы, которая могла быть выловлена ​​на прошлой неделе.

"Люди с пониманием относятся к этому вопросу и в воду не идут, несмотря на жару", – сказал представитель Николаевской ОГА.

В Главной инфекционной больнице Николаева также заявили, что ни одного случая заболевания граждан холерой не зарегистрировано, больных с подозрением заболеваемости холерой нет.

На этой неделе стало известно об обнаружении возбудителя холеры после взятых в реке Ингул проб воды.

Холера - острая особенно опасная инфекционная болезнь, вызванная холерным вибрионом, что вызывает тяжелое гастроэнтерит с резким обезвоживанием организма и гемодинамическими расстройствами. Эпидемическая ситуация по холере в Украине была острой в начале 1990-х, когда вспышки фиксировали сразу в нескольких регионах.

Темы: здоровье Николаев
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