Госадвокат Мешечек отказался защищать Януковича

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Четверг, 17 августа 2017, 10:21

Государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника.

Соответствующее заявление он огласил в ходе заседания Оболонского районного суда Киева в четверг, передают "Українські новини".

"Это заявление об отказе от своих обязанностей как защитника", – объявил он.

Мешечек отметил, что не состоит в адвокатских объединениях и не имеет помощников.

В связи с этим, адвокат считает, что не справиться с таким сложным делом, как защита интересов Януковича.

Мешечек подчеркнул, что не способен осуществлять качественную защиту подсудимого.

Прокуроры выступили против самоотвода госадвоката.

Они отметили, что ранее Мешечек в судебном процессе не сомневался в своей компетентности.

В 10:08 суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по данной ситуации.

Темы: Янукович
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