Южная Корея: КНДР приближается к "красной линии"

Северная Корея переступит черту, если завершит разработку баллистических ракет и оснастит их ядерными боеголовками.

Об этом в четверг заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время пресс-конференции в Сеуле, сообщает Bloomberg, передает Европейская правда.

"Я буду считать, что Северная Корея пересечет "красную линию", когда завершит разработку межконтинентальных баллистических ракет и оснастит их ядерной боеголовкой", - заявил южнокорейский лидер. "Северная Корея приближается к "красной линии", - добавил он.

Мун Чжэ Ин призвал Пхеньян не пересекать "красную линию", но не сообщил, какие последствия грозят КНДР, если та осмелится выйти за пределы.

Лидер Южной Кореи заверил, что не допустит войны на Корейском полуострове. По его словам, президент США Дональд Трамп согласился не принимать односторонних действий против Пхеньяна без согласия Сеула.

"Военные действия на Корейском полуострове могут происходить только по решению Южной Кореи. США и президент Дональд Трамп пообещали консультироваться с Южной Кореей, независимо, какие варианты они рассматривают", - сказал Мун Чжэ Ин.

Напряжение вокруг Корейского полуострова в последние дни начала спадать. В среду Дональд Трамп похвалил лидера КНДР за "мудрое решение" повременить с ударом по Гуама. Позже главный стратег Белого дома Стив Бэннон отметил, что ситуация с ядерной угрозой Пхеньяна не может быть решена военным путем.

На прошлой неделе Северная Корея заявила, что рассматривает вопрос о запуске четырех ракет в район острова Гуам, где расположена американская военная база.

Однако в понедельник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что некоторое время еще понаблюдает за действиями США, прежде чем принимать решение.

По информации Reuters, лидер КНДР приказал армии быть в состоянии готовности, если он примет соответствующее решение.