Суд принял самоотвод госадвоката Януковича

Оболонский райсуд Киева согласился на самоотвод государственного адвоката экс-президента Виктора Януковича Виталия Мешечека.

Такое решение зачитал в четверг на заседании по делу о госизмене Януковича судья Владислав Девятко.

"Согласно п.4 ч.4 ст. 47 УПК защитник после его привлечения вправе отказаться от выполнения своих обязанностей, если он свой отказ мотивирует отсутствием должной квалификации для оказания правовой помощи в производстве, которое является особенно сложным", - пояснил судья свое решение.

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