В центре Киева мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы
В центре Киева неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы "Крещатик".
Он находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской "Альфабанк", передает корреспондент УНИАН.
Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу "Крещатик" и совершает попытки общаться с мужчиной. Тот периодически курит сигареты.
На балконе здания, примыкающего к сетке, находится охранник отеля, который пытается уговорить мужчину перелезть с сетки на балкон.
Неизвестный разговаривает с охранником, соглашается посмотреть какие-то документы.
Свидетели инцидента – работники учреждений, расположенных рядом с отелем, рассказывают, что мужчина требует генконсула РФ и является россиянином.
Они также говорят, что на сетку тот попал именно через балкон отеля. На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.
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