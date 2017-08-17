В центре Киева мужчина угрожает прыгнуть с третьего этажа гостиницы

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Четверг, 17 августа 2017, 11:35

В центре Киева неизвестный мужчина в возрасте около 40 лет в гражданской одежде угрожает прыгнуть с 3-го этажа гостиницы "Крещатик".

Он находится на сетке, натянутой на уровне третьего этажа здания над вывеской "Альфабанк", передает корреспондент УНИАН.

Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу "Крещатик" и совершает попытки общаться с мужчиной. Тот периодически курит сигареты.

 
Mykhailo Omelian

На балконе здания, примыкающего к сетке, находится охранник отеля, который пытается уговорить мужчину перелезть с сетки на балкон.

Неизвестный разговаривает с охранником, соглашается посмотреть какие-то документы.

Свидетели инцидента – работники учреждений, расположенных рядом с отелем, рассказывают, что мужчина требует генконсула РФ и является россиянином.

Они также говорят, что на сетку тот попал именно через балкон отеля. На месте происшествия дежурит карета скорой помощи.


Темы: Киев
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