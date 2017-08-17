Тука считает возможным доказать, что РФ продает Европе донбасский уголь

Украина может в судах доказать, что РФ через фирмы-прокладки продает в Европу угля с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука.

"Например, слябы, которые производит Алчевский меткомбинат, имеют свою уникальную плавку. И нельзя алчевские слябы выдать за другие. Так же и с углем, каждое месторождение имеет свои определенные отличия по химическому составу", - заявил Тука.

При этом он добавил, что угольный Донбасский бассейн расположен на границе двух государств, и некоторые шахты, расположенные в Ростовской области, фактически имеют аналогичный химический состав.

"Пока не могу сказать уверенно, надо смотреть по каким документам этот уголь затем реализуется. Если, например, этот уголь реализуется по документам Кузнецкого угольного бассейна, то это очень легко можно будет исследовать. Если выдавать по шахтах в Ростове - это уже будет сложнее, но я не думаю, что это невозможно", - отметил Тука.

Как известно, по данным РЖД, за период с 1 по 20 марта 2017 года российско-украинскую границу пересекло более 3,4 тысячи полувагонов с углем.

Таким образом, ежесуточно Россия ворует более 10 тысяч тонн украинского угля

В феврале 2016 года "Украинская правда" писала, что под видом угля из ЮАР люди, приближенные к Виктору Медведчука, продают Украины антрацит с оккупированного Донбасса

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